الرئيسية الأخبار المحلية شاهد تأهب المواطنون في العاصمة صنعاء وما حولها لإحياء يوم القدس العالمي الأخبار المحلية شاهد تأهب المواطنون في العاصمة صنعاء وما حولها لإحياء يوم القدس العالمي 23/06/2017 200 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد الأبطال معنويات عالية تعانق السماء في جبهة الكدحة تعز القدس غداً, وكل يوم قدس شاهد إحراق طقم سعودي في موقع الضبعة السعودي نجران عدن: تواصل انقطاع الكهرباء… وبوادر أزمة وقود جديدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن يدعو إلى التفريق بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ويصف تجاهل الخسائر البشرية والمادية بأنه صادم ومريع المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات