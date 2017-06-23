الرئيسية الأخبار المحلية شاهد الأبطال معنويات عالية تعانق السماء في جبهة الكدحة تعز الأخبار المحلية شاهد الأبطال معنويات عالية تعانق السماء في جبهة الكدحة تعز 23/06/2017 294 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد إحراق طقم سعودي بطلقة معدل واحدة في موقع الضبعة السعودي نجران الخارجية الامريكية تصنف عدد من المجالس السياسية بجنوب اليمن ضمن قائمة الإرهاب … والقوات الامريكية تعلن مقتل أمير تنظيم القاعدة في شبوة شاهد فعالية برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد للجرحى في العاصمة صنعاء شاهد تأهب المواطنون في العاصمة صنعاء وما حولها لإحياء يوم القدس العالمي القدس غداً, وكل يوم قدس المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات