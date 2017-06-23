الرئيسية الأخبار المحلية شاهد فعالية برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد للجرحى في العاصمة... الأخبار المحلية شاهد فعالية برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد للجرحى في العاصمة صنعاء 23/06/2017 230 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد إحراق طقم سعودي بطلقة معدل واحدة في موقع الضبعة السعودي نجران الخارجية الامريكية تصنف عدد من المجالس السياسية بجنوب اليمن ضمن قائمة الإرهاب … والقوات الامريكية تعلن مقتل أمير تنظيم القاعدة في شبوة شاهد الأبطال معنويات عالية تعانق السماء في جبهة الكدحة تعز شاهد تأهب المواطنون في العاصمة صنعاء وما حولها لإحياء يوم القدس العالمي القدس غداً, وكل يوم قدس المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات