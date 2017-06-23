المشهد اليمني الأول/

وزع الإعلام الحربي التابع للجيش اليمني اليوم مشهد لإحراق آلية سعودية أثناء مرورها بمنعطف في موقع الضبعة السعودي بقطاع #نجران.. وتظهر المشاهد تمكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية بفضل الله من إحراق الآلية بينما كانت تعبر المنعطف ويظهر أيضاً حطام لآليتين عسكريتين أسفل المنعطف قد تم تدميرهما سابقاً.

وكان قد دكت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية موقع سودانة بالخوبة بجيزان ومواقع سعودية مستحدثة في المخروق وقبالة منفذ الخضراء ومرتفعات رشاحة مبنى قيادة للجيش السعودي في منطقة سقام بنجران .. فيما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية عسكرية سعودية بعبوة ناسفة ومصرع طاقمها في مركز عوجبة.

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