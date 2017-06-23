المشهد اليمني الأول/

شهدت العاصمة اليمني صنعاء، عصر اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء ليوم القدس العالمي، الجمعة الأخيرة من رمضان المبارك.

وامتدت الحشود الجماهيرية بطول شارع الستين الغربي، حاملة الإعلام اليمنية والفلسطينية، ولا تات مناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة.

وحمل بعض المشاركين في المسيرة لافتات كتب عليها “برغم العدوان والحصار تبقى فلسطين قضيتنا والقدس بوصلة تحركنا وجهادنا”، و”الخطر الصهيوني الأمريكي خطر يستهدف الأمة بأكملها” و”يوم القدس العالمي لتبقى فلسطين القضية حية في وعي المسلمين وتحركاتهم”.

وبدأت المسيرة بآيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الوطني الجمهوري، وهتف المشاركون بهتافات الحرية، ورددوا هتافات منها “يا يوم القدس سنحييك نهتف بالموت لأمريكا “، و”القدس قضيتنا الأولى نأتيها وعدا مفعولا”، و”إسرائيل هي السرطان أمريكا هي الشيطان”، و”رغم العدوان علينا في يوم القدس أتينا”، و”في يوم القدس أتينا يا أقصى سنحميك”.

وشهدت المسيرة استعراضا رمزيا لفتية المسيرة عكست المهارات العالية التي اكتسبوها، حيث نزل مجموعة من الفتية وهم يحملون أعلام فلسطين من أحد المباني بجوار ساحة المسيرة، فيما تقدمت تشكيلات أمام المسيرة.

وعرضت فرقة أنصار الله أنشودة حماسية دعت للنهوض للتحرير قضية المسلمين الأولى القدس، صنعاء مع القدس ضد الصلف.

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