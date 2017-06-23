المشهد اليمني الأول/

أكد السيد حسن نصر بأن السلاح الجو الاسرائيلي كان يشارك بالمعلومات بالحرب على اليمن ولكن اليوم أصبح يشارك في قصف اهداف في اليمن.

وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي بأن الهدف المركزي الأميركي السعودي الإسرائيلي بإبعاد الشعب اليمني عن فلسطين قد فشل .

مشيراً بأن الشعب اليمني كان يقول بالرغم من كل المظلومية والظلم والتآمر والكوليرا والجوع والمرض والحصار والغربة نحن هذا الشعب اليمني العظيم لن نتخلى على فلسطن ولا عن القدس ولا عن بيت المقدس.

واضاف سماحته بأن المقاومة أصبح لها اليوم قوة شعبية وسياسية ووطنية وقوة عسكرية وجهادية مجربة وممتحنة وصلبة في اليمن هي جزء من هذا المحور .

وأضاف بالقول “نحن نفتخز أن ننتمي إليهم ونفتخر أن ينتموا إلينا .

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