المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم، اليوم الجمعة، بقصف صاروخي ومدفعي وتدمير آليات لهم في نجران وعسير.

وأفاد مصدر عسكري، أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير طقم سعودي شرقي موقع الشبكة بنجران مؤكدا مصرع طاقمه من الجنود.

وأضاف المصدر، أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية قصفت بصلية صواريخ تجمعا للجنود السعوديين في رقابة ظلم في نجران وحقق اصابات مباشرة.

وفي عسير، قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي في مواقع الهنجر والحاجر ورقابة عليب وحققت اصابات مباشرة.

وكانت مدفعية وصاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت أمس الخميس تجمعات ومواقع للجيش السعودي في مواقع الشبكة وظلم والربوعة في نجران وعسير.

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