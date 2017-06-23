المشهد اليمني الأول/

نُظمت في العاصمة بغداد، الجمعة، مسيرات حاشدة تضامناً مع البلدان الإسلامية لإحياء يوم القدس العالمي.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن مئات المتظاهرين نظموا، صباح اليوم، مسيرة حاشدة في شارع فلسطين شرقي بغداد، لإعلان تضامنهم مع البلدان الإسلامية بمناسبة يوم القدس العالمي، بحضور شخصيات دينية وعشائرية.

وأضاف أن المشاركين في المسيرة رسموا علماً إسرائيلياً على الأرض تعبيرا عن رفض الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن المتظاهرين اعتبروا أن إسرائيل وداعش غدد سرطانية ويجب استئصالهما ومحاربتهما بالوحدة الوطنية والتكاتف.

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الجمعة تزامنا مع معظم المدن والعواصم الإسلامية وغير الإسلامية في شتى أنحاء العالم مسيرات حاشدة إحياء ليوم القدس العالمي الذي أعلنة الإمام الخميني عام 1979 في آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك من أجل الأبقاء على القضية الفلسطينية محورا لدى كافة المسلمين حتى تحرير الأراضي المحتلة من براثن الاحتلال الصهيوني.

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