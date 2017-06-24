المشهد اليمني الأول/

أقيمت مراسم يوم القدس العالمي في كل من روسيا والصين وجمهورية أذربيجان اليوم الجمعة بمشاركة جماهيرية واسعة.

ففي العاصمة الروسية موسكو أقيمت مراسم خاصة بهذه المناسبة بمشاركة آلاف المسلمين الروس وسفراء عدد من الدول الإسلامية وعلماء الدين من الشيعة والسنة.

وقد أكد رئيس مجلس الإفتاء الروسي الشيخ راويل عيد الدين إن مراسم يوم القدس العالمي تقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك علي أمل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة.

من جانبه قال السفير الإيراني لدى موسكو في كلمة له إن مشاركة الجميع في هذه المراسيم دليل على تضامننا مع القدس الشريف وتأكيد على ضرورة الوحدة والتلاحم بين المسلمين.

وفي الصين أقيمت مراسم يوم القدس العالمي في العاصمة بكين بحضور العديد من المفكرين والباحثين الصينيين حيث أعرب المشاركون عن دعمهم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

كما أعرب المشاركون في المراسم التي أقيمت في مقر السفارة الإيرانية في بكين عن كراهيتهم للكيان الصهيوني داعين إلى وضع حد للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي جمهورية أذربيجان أقيمت مراسم يوم القدس العالمي بمشاركة حشد جماهيري وعدد كبير من النشطاء السياسيين والأحزاب والمنظمات السياسية والإجتماعية في البلد.

وقد أكد مساعد رئيس الحزب الإسلامي في أذربيجان ‘حاجي الهام علييف’ إن هذا الإجتماع يأتي للتنديد بمماسات الصهاينة والإستكبار العالمي مشيراً إلى أن الشعب الأذربيجاني لن يتوقف عن إبداء أستيائه من الظلم والجور الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات