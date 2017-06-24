المشهد اليمني الأول/

نشر ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لصلاة الجنازة على ١٧ قتيل من القوات السودانية المرتزقة، قتلوا في اليمن خلال الأيام الماضية .

وسقط القتلى في المعارك مع أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في الأيام الماضية .

وتمت الصلاة عليهم ليلة السابع والعشرون من رمضان، في البقيع بالمدينة المنَورة السعودية دون إعادتهم إلى السودان خشية السخط الشعبي السوداني.

هذا وقد لقيت أعداد كبيرة من مرتزقة السودان مصرعها في ميدي والمخاء ومعارك متفرقة مع أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية .

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