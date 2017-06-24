المشهد اليمني الأول/

أعلنت هيئة دار الإفتاء الشرعية مساء اليوم السبت أن يوم غدٍ الأحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في الجمهورية اليمنية.

وأوضحت الهيئة أنه ثبت رؤية هلال شهر شوال عقب غروب شمس اليوم من قبل لجنة الآهلة بمحافظة الحديدة، وعليه فإن يوم غد الأحد الموافق 25 يونيو 2017م هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وتوجهت هيئة دار الإفتاء بأحر التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة إلى رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية .. سائلة المولى جل وعلا أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني بالخير واليمن والبركات وعلى الأمة العربية والإسلامية بالسلام وكل عام والجميع بألف خير.

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