المشهد اليمني الأول/

بارك قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي لشعبنا اليمني ولأمتنا الإسلامية حلول عيد الفطر المبارك وحث الجميع على مواساة الفقراء والمحتاجين وإخراج صدقة الفطر.

كما حث السيد عبد الملك في رسالة تهنئة له مساء اليوم السبت بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الجميع بالعناية بأسر الشهداء والجرحى.

وفي حين تقدم السيد عبد الملك بمباركة خاصة إلى المرابطين في الجبهات أكد في الوقت نفسه على أهمية رفد الجبهات بشكل مستمر دفاعا عن استقلال وكرامة الشعب اليمني.

كما أكد على ضرورة رفد الجبهات باعتباره خياراً حتمياً ومسؤولية إيمانية وأخلاقية وإنسانية.

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