المشهد اليمني الأول/

لقي 6 من أفراد الجيش السعودي ومرتزقته، اليوم السبت، مصرعهم في عمليات قنص لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير و نجران.

وأفاد مصدر عسكري ، بقنص 3 جنود سعوديين في مواقع الزج والهنجر ومنفذ علب بعسير.

وأضاف المصدر، أن ثلاثة من 3 من مرتزقة الجيش السعودي لقوا أيضا مصرعهم في عمليات قنص قبالة منفذ الخضراء بنجران.

كما أكد المصدر، استهداف قصف مدفعي تجمعا للجنود السعوديين غرب مدينة الربوعة بعسير.

وكان دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية، أمس الجمعة، طقما سعوديا شرقي موقع الشبكة في نجران حيث قتل خلال العملية طاقمه فيما استهدف قصف مدفعي تمركز الجيش السعودي في مواقع الهنجر والحاجر ورقابة عليب بعسير.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات