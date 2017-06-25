المشهد اليمني الأول/

لقي خمسة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم السبت، مصارعهم في كمين محكم نفذته وحدات الجيش واللجان الشعبية في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري، أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من قتل خمسة من مرتزقة العدوان في كمين محكم في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف بالمحافظة.

وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية قد شنوا، فجر أمس الجمعة، عمليات عسكرية مباغته على مواقع المرتزقة في وادي شواق ونوبة صابر وتباب الجروف بمديرية الغيل ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم تدمير طقم عسكري تابع للمرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف بالمحافظة.

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