المشهد اليمني الأول/

دعا رئيس اللجنة الثورية العليا “محمد علي الحوثي”، النظام السعودي إلى كف عدوانه عن اليمن لكونه لا يمثل خطرا على المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة وﻻ على اﻵخرين، بل ان الخطر يكمن في الفكر الوهابي السعودي.

وقال محمد علي الحوثي، على صفحته في موقع فيسبوك، تعليقا على محاوﻻت التفجير في مكة المكرمة التي أعلن عنها الإعلام السعودي”، بان “الخطر على المقدسات الإسلامية يكمن في الفكر الوهابي السعودي.”

وأضاف الحوثي إن “الواقع قد أثبت أن الخطر الحقيقي على المقدسات ﻻ يأتي من الشعب اليمني الجار وإنما من الداخل السعودي الكامن في الفكر الوهابي الذي يتبناه النظام ويدعمه في الداخل والخارج تماشيا مع الرغبة الأميركية فتكون نتائجه أفعالا تهدد النظام نفسه والمقدسات بأيدي من يسميهم بالإرهابيين”.

وأكد رئيس اللجنة الثورية االعليا أن “العمل على إعادة قراءة الأوراق مرة أخرى وإزالة الخطر الداخلي هو ما يجب على النظام السعودي فبغير ذلك سيجني على نفسه وعلى المقدسات وهو من سيتحمل المسؤولية أولا وأخيرا”.