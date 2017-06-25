المشهد اليمني الأول/

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، السبت، الأمير محمد بن سلمان ، على اختياره وليًّا للعهد بالسعودية.

وافاد بيان لحركة “حماس”، أن هنية بعث برسالة للأمير بن سلمان يهنئه بالثقة الغالية التي أولاها له عاهل السعودية باختياره ولي عهد المملكة.

وأضاف البيان أن هنية أشاد في رسالته “بالعلاقات التاريخية والرباط المقدس بين مكة المكرمة ومدينة القدس”.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء الماضي، أمراً ملكياً بتعيين نجله، محمد بن سلمان، ولياً للعهد، بدلاً من محمد بن نايف، الذي أعفاه من منصبه.

وتضمنت حزمة الأوامر الملكية تعيين وزير جديدٍ للداخلية خلفًا لبن نايف، الذي كان يشغل نفس المنصب أيضًا، إضافة إلى تعيين عدد من الأمراء مستشارين في الديوان الملكي وسفراء بالخارج.

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