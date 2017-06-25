المشهد اليمني الأول/

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي دبابتين وموقعا للجيش السوري في ريف القنيطرة، ردا على سقوط قذائف في الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان.

واعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أن سلاح الجو التابع له نفّذ غارة على مواقع تابعة للجيش السوري السوري بعد سقوط قذائف من الأراضي السورية على الجولان السوري المحتل.

وقال افيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اوردته وكالة الأناضول “سقطت عدة قذائف في منطقة مفتوحة شمال هضبة الجولان دون وقوع إصابات أو أضرار”.

بدورها أفادت مراسلة الميادين بتحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الشريط الفاصل بين الجزء المحتل والجزء المحرر من الجولان.

وكشفت أنّ الجيش السوري يصدّ هجوماً عنيفاً لـجبهة النصرة على أطراف مدينة البعث بريف القنيطرة، وأنّ هجوم جبهة النصرة تزامن مع غارة جيش الاحتلال الإسرائيلي على إحدى النقاط في القسم المحرر من الجولان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه “إنّ سلاح الجو استهدف دبابتين للجيش السوري في القسم الشمالي من الجولان”.

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