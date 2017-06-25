المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون، كما تم تدمير آليتين عسكريتين تابعة لهم في عمليات نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأحد، في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوما على تجمعات لمرتزقة العدوان في نوبة صابر بمديرية الغيل، مؤكدا مصرع وجرح عدد من المرتزقة في الهجوم.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير طقمين للمنافقين أحدهم على متنه معدل عيار 23 في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات مرتزقة العدوان في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف، محققة إصابات مباشرة.

وكان قد لقي خمسة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، أمس السبت، مصارعهم في كمين محكم نفذته وحدات الجيش واللجان الشعبية في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.

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