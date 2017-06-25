المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم، اليوم الأحد، في تدمير قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية آليتين عسكريتين وعملية قنص في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري، بأن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آليتين عسكريتين تحمل جنودا سعوديين في موقع الزقيلة بصاروخ موجه، مؤكدا مصرع وجرح من كان على متن الآليتين.

وأضاف المصدر، أن جنديا سعوديا لقي مصرعه في عملية قنص نفذتها وحدة للقناصة تابعة للجيش واللجان الشعبية في موقع الفريضة بجيزان أيضا.

أحرقت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، في وقع سابق اليوم الأحد، آلية عسكرية تابعة للجيش السعودي في موقع المستحدث الجديد بجيزان.

يأتي ذلك في سياق عمليات رد الجيش واللجان الشعبية على استمرار العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني من قبل العدوان السعودي الأمريكي منذ 26 مارس 2015.

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