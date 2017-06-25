المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم، اليوم الأحد، في قصف مدفعي عنيف للجيش اليمني والجان الشعبية طال مواقعهم في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت موقع وعبارة الخشل العسكري السعودي، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف المصدر أنه شوهدت سيارات تنقل قتلى الجنود السعوديين من الموقع المستهدف.

في ذات السياق استهدفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديين في مواقع الشبكة والعبارة والبيت الأبيض وسقوط قتلى في صفوفهم.

وكان قد لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم، في وقت سابق الأحد، في تدمير آليتين عسكريتين كانت تقلهم في موقع الزقيلة بصاروخ موجه، بالإضافة إلى علمية قنص في موقع الفريضة بجيزان.

كما أحرقت قوات الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية تابعة للجيش السعودي في موقع المستحدث الجديد بجيزان.

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