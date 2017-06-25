المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون، اليوم الأحد، في عملية عسكرية نوعية لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظة البيضاء.

وأفاد مصدر عسكري، بأن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية شنت عملية نوعية استهدفت مواقع مرتزقة العدوان السعودي باتجاه خط يافع وأسفل عقبة مكيراس بالمحافظة.

وأكد المصدر، وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال العمليات التي استهدفت مواقعهم في خط يافع وأسفل مكيراس.

يأتي ذلك في سياق معركة التنكيل التي يخوضها أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات ردا على استمرار اعتداءاتهم بحق الشعب اليمني.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات