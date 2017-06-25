إتصال هاتفي بين أمير قطر وروحاني

المشهد اليمني الاول|متابعات
أعلن مساعد الشؤون السياسية في مكتب الرئاسة الإيرانية حميد أبوطالبي عن اتصال هاتفي بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، تم التأكيد فيه على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وخاصة بين أصحاب القطاعات الخاصة، والاستمرار في التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وبحسب وكالة “إرنا” ذكر أبوطالبي في تغريدة علي حسابه الخاص في تويتر مساء اليوم الأحد، أن القضايا المطروحة في هذا الاتصال الهاتفي تضمنت التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وخاصة بين اصحاب القطاعات الخاصة ورفض كافة الضغوط والتهديدات والحصار في المنطقة.
وأشار المسؤول في المكتب الرئاسي إلى مواضيع أخرى طرحت خلال الاتصال الهاتفي بين أمير دولة قطر وروحاني، بما فيها الاستمرار في التعاون السياسي والاقتصادي الثنائي والتضامن بين شعبي البلدين والدفاع عن قطر ورفض الحصار عليها والتأكيد على الوحدة والانسجام في العالم الإسلامي.