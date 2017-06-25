إتصال هاتفي بين أمير قطر وروحاني

وبحسب وكالة “إرنا” ذكر أبوطالبي في تغريدة علي حسابه الخاص في تويتر مساء اليوم الأحد، أن القضايا المطروحة في هذا الاتصال الهاتفي تضمنت التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وخاصة بين اصحاب القطاعات الخاصة ورفض كافة الضغوط والتهديدات والحصار في المنطقة.

وأشار المسؤول في المكتب الرئاسي إلى مواضيع أخرى طرحت خلال الاتصال الهاتفي بين أمير دولة قطر وروحاني، بما فيها الاستمرار في التعاون السياسي والاقتصادي الثنائي والتضامن بين شعبي البلدين والدفاع عن قطر ورفض الحصار عليها والتأكيد على الوحدة والانسجام في العالم الإسلامي.