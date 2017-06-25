المشهد اليمني الأول/

اعلنت القوات البحرية اليمنية والدفاع الساحلي ،قبل قليل، استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي قبالة سواحل مديرية المخاء غرب محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري ، أنه تم استهداف سفينة الإنزال العسكرية التابعة لتحالف العدوان بسلاح مناسب حقق إصابة دقيقة ومباشرة قبالة سواحل المخاء.

وأضاف، أن السفينة العسكرية المستهدفة كانت تقوم بأعمال عدائية داخل المياه الإقليمية اليمنية منها عمليات الإنزال وتقديم الدعم اللوجستي.

وتعتبر السفينة العسكرية المستهدفة، هي الحادى عشر من ضمن البوارج والسفن الحربية التي استهدفها الجيش واللجان الشعبية، بالإضافة إلى استهداف أكثر من 10 زوارق حربية، منذ بدء عمليات الرد والردع على العدوان السعودي الأمريكي القائم على البلاد.

يذكر أن القوات البحرية اليمنية استهدفت، في الـ14 من هذا الشهر الحالي (يونيو)، سفينة حربية تابعة لقوى العدوان قبالة سواحل المخاء غرب اليمن.

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