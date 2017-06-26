الرئيسية الأخبار المحلية شاهد تخرج دفعة عسكرية من الجيش واللجان الشعبية ومناورة باسم عيد الفطر... الأخبار المحلية شاهد تخرج دفعة عسكرية من الجيش واللجان الشعبية ومناورة باسم عيد الفطر المبارك 26/06/2017 513 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب الخطاب الإعلامي لـ”الجزيرة” بعد الحصار: العراق واليمن نموذجاً تدمير دبابة سعودية وآلية للمرتزقة في صحراء ميدي حكومة هادي تصف (ماكغولدريك) منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بـ”المسيّس وغير المهني” وتتهمه بـ”الإنحياز لميليشيا الحوثي وصالح” عاجل.. القوات البحرية اليمنية تستهدف سفينة إنزال عسكرية تابعة لتحالف العدوان قبالة سواحل المخاء عيد مثقل بالكوليرا.. الأمم المتحدة: اليمن يشهد أسوأ تفشي لوباء الكوليرا في العالم المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات