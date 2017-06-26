المشهد اليمني الأول/

تكبد مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، فجر اليوم الاثنين، خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم جراء هجوم مباغت نفذه أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم في شبوة.

وأفاد مصدر عسكري، أن الجيش واللجان الشعبية شنا هجوما على مواقع للمرتزقة باتجاه التبة الرملية وبيت دبوة بمديرية عسيلان في شبوة، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن احراق طقم وتكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم.

يذكر أن مرتزقة العدوان تكبدوا خسائر فادحة في جبهتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة خلال الفترة الماضية خلال عشرات المحاولات للتقدم في المديريتين رغم الاسناد الجوي لطيران العدوان.

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