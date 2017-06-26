المشهد اليمني الأول/

استشهد مواطنين اثنين وطفل وأصيب 7 آخرون، اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك،جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزلا بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وأفاد مصدر محلي، بأن غارة لطيران العدوان استهدفت أحد المنازل في منطقة الشوارق بمديرية رازح بصعدة.

وأكد المصدر، استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وإصابة 7 آخرين بجروح، بالإضافة إلى تدمير المنزل، وأضرار مادية جسيمة في محيط المنزل.

وكان طيران العدوان ارتكب، أمس الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، جريمةً بحق المواطنين حين استهدف منازل المواطنين في منطقة آل مسعد بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، راح ضحيتها 8 شهداء بينهم امرأتان و 4 جرحى.

وتعبر المناسبات الدينية موسما للنظام السعودي الذي يدمن فيها على قتل المدنيين اليمنيين والتي كان آخرها مجزرتي سوق المشنق بصعدة والتي ارتكبها في شهر رمضان المبارك، أحد أقدس الأشهر لدى المسلمين.

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