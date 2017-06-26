المشهد اليمني الأول/

أكد قائد الثورة الاسلامية في إيران السيد علي الخامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر، اليوم الاثنين، أن على العالم الاسلامي أن يدعم الشعب اليمني بشكل صريح.

وقال خامنئي، أنه على العالم الاسلامي دعم الشعب اليمني بصراحة، والاعلان عن البراءة والاستياء من الظالمين والطواغيت الذين شنوا الهجمات على هذا الشعب في أيام شهر رمضان.

وتابع أن قضايا اليمن والبحرين جرح كبير في جسد العالم الاسلامي، مشددا على ضرورة أن يتخذ علماء الإسلام موقفا مما يجري في بعض الدول الاسلامية حتى لو أثار ذلك استياء الطواغيت.

وقال الخامنئي.. “نحن نعلن بصراحة موقفنا تجاه الاصدقاء والاعداء وعلى العالم الإسلامي أيضا اتباع هذه الطريقة وإعلان موقفه بشكل صريح”.

وأكد على أن الجهاد ضد الكيان الصهيوني اليوم أمر واجب وضروري على العالم الاسلامي كله، معتبرا قضية فلسطين بانها القضية الجوهرية للمسلمين ومشددا على أهمية الوحدة بين الدول الاسلامية وتجنب الفرقة.

وأشاد قائد الثورة الإسلامية في إيران بالضربات الصاروخية الإيرانية على مواقع “داعش” في دير الزور، مؤكدا أنها كانت “عملا عظيما”.

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