المشهد اليمني الأول/

دكت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الإثنين، مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في جيزان ونجران.

وأوضح مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين بمواقع جرشب والكسارة وغرب ملحمة في جيزان.

وأضاف المصدر أن القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمع للمرتزقة في منفذ الخضراء، محققة إصابات مباشرة.

وكان قد لقي عدد من العسكريين السعوديين مصارعهم، أمس الأحد، في قصف مدفعي للجيش والجان الشعبية طال موقع وعبارة الخشل العسكري السعودي، وتجمعات الجنود السعوديين في مواقع الشبكة والعبارة والبيت الأبيض.

كما تم تدمير آليتين عسكريتين كانت جنود سعوديين في موقع الزقيلة بصاروخ موجه، بالإضافة إلى علمية قنص في موقع الفريضة، بالإضافة إلى احراق آلية عسكرية تابعة للجيش السعودي في موقع المستحدث الجديد بجيزان.

وقتل عدد من العسكريين السعوديين في قصف صاروخي طال تجمعاتهم وآلياتهم في موقع سقام بنجران، كما قصفت المدفعية موقع المخروق الكبير وتحصينات الجنود السعوديين غرب موقع المخروق بنجران.

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