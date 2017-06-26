الرئيسية الأخبار المحلية شاهد كمين نوعي لأبطال الجيش واللجان على تجمعات المرتزقة المنافقين في صبرين... الأخبار المحلية شاهد كمين نوعي لأبطال الجيش واللجان على تجمعات المرتزقة المنافقين في صبرين الجوف 26/06/2017 161 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد استهداف تجمعات المرتزقة في جبهة نهم وهلع سيارات الإسعاف لنقل القتلى والجرحى شاهد إجرام ووحشية العدوان السعودي باستهداف منازل المدنيين الأبرياء في صعدة الصامدة التكتل المدني للتنمية والحريات يدين استهداف العدوان لمنزل بمنطقة آل مسعد في صرواح بمأرب شاهد تدمير وإحراق طقم سعودي في التبة الحمراء بصاروخ موجه في جيزان مدفعية الجيش واللجان تدك مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في جيزان ونجران المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات