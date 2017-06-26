الرئيسية الأخبار المحلية شاهد إجرام ووحشية العدوان السعودي باستهداف منازل المدنيين الأبرياء في صعدة الصامدة الأخبار المحلية شاهد إجرام ووحشية العدوان السعودي باستهداف منازل المدنيين الأبرياء في صعدة الصامدة 26/06/2017 164 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد استهداف تجمعات المرتزقة في جبهة نهم وهلع سيارات الإسعاف لنقل القتلى والجرحى التكتل المدني للتنمية والحريات يدين استهداف العدوان لمنزل بمنطقة آل مسعد في صرواح بمأرب شاهد كمين نوعي لأبطال الجيش واللجان على تجمعات المرتزقة المنافقين في صبرين الجوف شاهد تدمير وإحراق طقم سعودي في التبة الحمراء بصاروخ موجه في جيزان مدفعية الجيش واللجان تدك مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في جيزان ونجران المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات