المشهد اليمني الأول/

تناقل ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فيه الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر مستقبلاً الشيخ يوسف القرضاوي بمناسبة عيد الفطر في إشارة إلى تحدي الدول الخليجية التي أدرجت القرضاوي ضمن لائحة أسماء أفراد وكيانات “إرهابية”.

وكانت الكويت قد سلّمت قطر قائمة بإسم السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء المقاطعة التي فرضتها هذه الدول على الدوحة، تتضمن مطالبتها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية وقطع العلاقات مع حزب الله وحماس والإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وداعش، بالإضافة إلى قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلّن عنها.

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