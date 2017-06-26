الرئيسية الأخبار المحلية شاهد لحظة إخراج الضحايا من تحت الركام وجميع تفاصيل جريمة العدوان السعودي... الأخبار المحلية شاهد لحظة إخراج الضحايا من تحت الركام وجميع تفاصيل جريمة العدوان السعودي الإرهابي يوم عيد الفطر بحق المواطنين الأبرياء في منطقة آل مسعد بصرواح مأرب 26/06/2017 86 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب مصرع 7 من مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي واشنطن بوست: هذه هي نقطعة ضعف محمد بن سلمان والتي ستؤدي لفشله شاهد العدوان السعودي الأمريكي يستهدف جامع بمديرية صرواح مأرب شاهد قنص أحد مرتزقة العدوان السعودي في القتب جبهة نهم شاهد استهداف تجمعات المرتزقة في جبهة نهم وهلع سيارات الإسعاف لنقل القتلى والجرحى المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات