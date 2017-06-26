المشهد اليمني الأول/

أطلق مستشفى حكومي في محافظة أبين نداء استغاثة، اليوم الاثنين، لمواجهة انتشار وباء الكوليرا، وسط أنباء عن وفاة 7 أشخاص من أصل 200 حالة أصيبت بالمرض في زنجبار وجعار، خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت إدارة مستشفى الرازي في جعار خنفر، عجزها عن علاج المزيد من الحالات المصابة بالوباء، مؤكداً أنه “استقبل اليوم ما لا يقل عن 50 حالة مريضة بالكوليرا تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفى المقدرة بـ 30 سرير”.

وناشد البيان “المنظمات الدولية والسلطات المحلية ومكتب الصحة العامة بالمحافظه للتدخل العاجل لإنقاذ الناس من وباء الكوليرا الذي انتشر في أوساط المجتمع بشكل مخيف”، داعياً إلى “توفير أدوية الكوليرا ومن بينها المحاليل الوردية التي نفذت كلياً من مخازن المستشفى”.

وشدد البيان على ضرورة “فتح قسم ثان لاستقبال الحالات المرضية بالمستشفى في أسرع وقت”، لوضع حد لانتشار الوباء.

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