المشهد اليمني الأول/

استشهد مواطن وجرح ثلاثة أخرون بينهم طفل، جراء غارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على محافظة صعدة شمال البلاد.

وأفاد مصدر محلي، باستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين في غارتين لطيران العدوان السعودي استهدفتا سيارة في منطقة الخرشة بمديرية منبه بصعدة.

وأضاف المصدر أن طفلا أصيب بجروح جراء غارة استهدفت منطقة بركان بمديرية رازح.

وفي ذات السياق شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية شدا بالمحافظة.

وكان قد استشهد مواطنان اثنان وطفل وأصيب 7 آخرون، أمس الإثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك، جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزلا في منطقة الشوارق بمديرية رازح بصعدة.

وارتكب طيران العدوان، أول أمس الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، جريمةً بحق المواطنين حين استهدف منازل المواطنين في منطقة آل مسعد بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، راح ضحيتها 9 شهداء بينهم امرأتان و 4 جرحى.

وتعبر المناسبات الدينية موسما للنظام السعودي الذي يدمن فيها على قتل المدنيين اليمنيين والتي كان آخرها مجزرتي سوق المشنق بصعدة والتي ارتكبها في شهر رمضان المبارك، أحد أقدس الأشهر لدى المسلمين.

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