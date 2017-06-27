المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في تدمير أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية آلية عسكرية كانوا يستقلونها في الصفراء بشبوة.

وأفاد مصدر عسكري ، أن وحدة الهندسة العسكرية تمكنت من تدمير آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان كانت تقل مجندين من المرتزقة في الصفراء بشبوة، مؤكدا مصرع طاقمها من المرتزقة.

وكان 4 من مرتزقة العدوان السعودي أصيبوا في وقت سابق اليوم إثر انفجار طقم لهم بعبوة ناسفة زرعتها وحدة الهندسة في الصفراء بمحافظة شبوة.

يذكر أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا مساء أمس الاثنين، هجوما مباغت على مواقع المرتزقة باتجاه التبة الرملية وبيت دبوة تمكنوا خلاله من تأمين عدة مواقع بمديرية عسيلان في شبوة.

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