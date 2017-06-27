المشهد اليمني الأول/

هاجم أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء، موقعة خسائر جسيمة في عديد وعتاد المرتزقة.

وأكد مصدر عسكري، مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال مهاجمة أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية لمواقعهم شمال منطقتي القتب والتبة الحمراء بمديرية نهم.

وكان قد تكبد مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خسائر بشرية كبيرة في عملية عسكرية نفذها أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، الجمعة الماضية، على مواقعهم في جبل وثبات والتباب السود في مديرية نهم.

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