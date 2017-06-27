المشهد اليمني الأول/

لقي جنديان سعوديان، اليوم الثلاثاء، مصرعهما في عسير وجيزان برصاص وحدة القناصة للجيش اليمني واللجان الشعبية، فيما تم قنص مرتزق في نجران.

وأوضح مصدر عسكري ، أن وحدات القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت – بفضل الله – من قنص جندي سعودي قبالة منفذ علب في عسير.

وأضاف المصدر أنه تم قنص جندي سعودي آخر في منطقة الخوبة الشمالية بعمق جيزان، بالإضافة إلى قنص عنصر من مرتزقة الجيش السعودي أمام مرتفعات رشاحة بنجران.

وكان قد لقي جندي سعودي مصرعه، أمس الاثنين، في موقع المعنق في عملية قنص، كما تم قنص عنصرين اثنين من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بعسير.

واستهدفت وحدات تابعة للجيش واللجان الشعبية، الاثنين، طقما محملا بالأفراد قبالة منفذ الخضراء ما أدى إلى مصرع من كان على متنه، كما أصيب جنود سعوديون في قصف مدفعي استهدفهم غربي موقع المخروق بنجران.

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