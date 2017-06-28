الرئيسية الأخبار المحلية شاهد إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات المنافقين في منفذ الخضراء قبالة... الأخبار المحلية شاهد إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات المنافقين في منفذ الخضراء قبالة نجران 28/06/2017 356 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب ظريف: مقترحاتنا للحلول السياسية في اليمن وسوريا ماتزال على الطاولة وكلاء محافظة إب يتفقدون أحوال المرابطين بجبهة الصلو في تعز برفقة محافظ لحج.. وفد حكومي يقوم بزيارة عيدية لعدد من جبهات القتال في القبيطة وكرش شاهد عمليات عسكرية منكلة بالجيش السعودي في جيزان واستهداف آليات عسكرية سعودية رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الحدود.. فيديو+ صور المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات