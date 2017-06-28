المشهد اليمني الأول/

قام محافظ محافظة لحج الشيخ أحمد جريب بزيارة عيدية اليوم لعدد من جبهات القتال في محافظة لحج جنوبي اليمن . واوضح مراسلنا ان الشيخ جريب ومعه وزير السياحة ووزير المغتربين ووزير الخدمة المدنية ، وايضا الشيخ أياد الشوافي زاروا اليوم مواقع الجيش واللجان الشعبية في القبيطة وكرش.

وهنئ المحافظ المقاتلين على شجاعتهم في الدفاع عن الوطن من قوات الغزو السعودية التي تحاول السيطرة على محافظة لحج منذ أكثر من عامين.

مشيرا ان قوات الغزوا المحتلة فشلت امام صمود المقاتلين الابطال من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الذين تصدوا لهم ببسالة وألحقوا بهم خسائر فادحة في المعدات والارواح.

من جابنهم عبر المقاتلين في جبهتي كرش والقبيطية عن شكرهم لهذه الزيارة للأخ المحافظ والوفد الحكومي والقبلي المرافق له ، مؤكدين قدرتهم على افشال كل مخططات الغزو العدوان في لحج وجميع محافظات اليمن.

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