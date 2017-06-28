الرئيسية الأخبار المحلية شاهد عمليات عسكرية منكلة بالجيش السعودي في جيزان واستهداف آليات عسكرية سعودية الأخبار المحليةفيديوهات شاهد عمليات عسكرية منكلة بالجيش السعودي في جيزان واستهداف آليات عسكرية سعودية 28/06/2017 365 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب ظريف: مقترحاتنا للحلول السياسية في اليمن وسوريا ماتزال على الطاولة وكلاء محافظة إب يتفقدون أحوال المرابطين بجبهة الصلو في تعز برفقة محافظ لحج.. وفد حكومي يقوم بزيارة عيدية لعدد من جبهات القتال في القبيطة وكرش رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الحدود.. فيديو+ صور شاهد جولة للإعلام الحربي لتوثيق أجواء العيد في ميادين الجهاد والشرف بمديرية خب والشعف في الجوف المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات