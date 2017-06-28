المشهد اليمني الأول/

اعلنت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، أنَّها لن تسمح للشخصيات الدينية المدرجة في قائمة الإرهاب الخليجية بدخول أراضيها، مؤكدة أن ذلك من باب رفع الحرج الدبلوماسي مع الدول الخليجية والعربية.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصادر مطلعة قولها، إن “الكويت لن تسمح للشخصيات الدينية المدرجة على قوائم الإرهاب الخليجية بدخول البلاد، خاصة أنها لم تدرج معظمهم”، مبينة أنه “من باب رفع الحرج السياسي، فالكويت لن تسمح بدخول هذه الشخصيات التي تسبب حرجاً دبلوماسياً لها في الأوساط الخليجية”.

وأكدت الصحيفة الكويتية، أن “وزارة الداخلية تعتزم وضع آلية خاصة لمنح تأشيرات الدخول لرجال الدين، حتى تتمكن من منع دخول أي شخص إلى البلاد عليه علامات استفهام، وتجنب أي مشاكل قد يتسبب بها ذلك”.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن المصادر، أن “ثمة تنسيقاً ولجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية لوضع آلية يسمح بموجبها لرجال الدين من دخول الكويت”، مشيرة الى أن “وزارة الداخلية تطلب من وزارة الأوقاف تزويدها بقائمة أسماء رجال الدين الذين تنوي استضافتهم للتحري عنهم وعن انتماءاتهم وطروحاتهم، قبل اتخاذ القرار بمنحهم تأشيرات للسماح بدخول البلاد أو منعهم”.