المشهد اليمني الأول/

قتل 57 شخصا غالبيتهم من المعتقلين المدنيين في قصف جوي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدف فجر الاثنين سجنا لتنظيم داعش في مدينة الميادين في شرق سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري المعارض الثلاثاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “استهدفت طائرات التحالف الدولي بقيادة اميركا فجر الاثنين سجنا يتبع للجهاز الامني في تنظيم داعش في مدينة الميادين” بريف دير الزور الشرقي، ما اسفر عن مقتل “42 سجينا مدنيا فضلا عن 15 عنصرا من تنظيم داعش ما بين سجناء وحرس″.

وقال متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة اميركا إنه سيحقق سريعا في هذا الأمر.