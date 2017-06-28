المشهد اليمني الأول/

علقت السعودية يوم أمس الثلاثاء على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، على رفض قطر قائمة المطالب، التي قدمتها الدول الخليجية ومصر قبل أسبوع.

وقال الجبير في لقاء مع عدد من الصحفيين في واشنطن، أمس الثلاثاء: “لا تفاوض مع قطر في قائمة المطالب“.

وأضاف الجبير أن “قرار التوقف عن دعم الإرهاب بيد السلطات في الدوحة“.

يذكر أن الدول المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قدمت في وقت سابق قائمة مطالب مكونة من 13 بندا إلى الدوحة وأمهلتها عشرة أيام للامتثال لها أبرزها: خفض مستوى علاقاتها بإيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وإغلاق قناة الجزيرة وقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين وجماعات أخرى.

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