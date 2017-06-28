المشهد اليمني الأول/

زار الرئيس السوري بشار الاسد، الثلاثاء، قاعدة حميميم العسكرية السورية الروسية في ريف محافظة اللاذقية الساحلية شمال غرب البلاد.

واطلع الرئيس بشار الأسد خلال جولته فی مطار حميميم باللاذقية ، برفقة الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسي، على المعدات والأسلحة والوثائق التي وجدها العسكريون الروس في مناطق الإرهابيين وتم تجميعها في القاعدة.

ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية شريطا مصورا لزيارة الرئيس السوري بشار الأسد لقاعدة حميميم الجوية. ويظهر الأسد في الفيديو، وهو يصعد إلى قمرة قيادة مقاتلة من طراز “سو-35“.



وتعتبر “سو-35” من أحدث الطائرات الحربية الروسية، وسبق لوزارة الدفاع أن أكدت أن هذه المقاتلة أثبتت فعاليتها العالية أثناء استخدامها في سياق العملية العسكرية بسوريا.

كما تفقد الأسد خلال جولته على حميميم عددا من حاملات الجنود والمدرعات والطائرات الروسية، برفقة القادة العسكريين الروس في القاعدة.

يذكر أن قاعدة حميميم بريف اللاذقية تستضيف مجموعة القوات الروسية التي تشارك في الحرب ضد الإرهاب في سوريا تلبية لطلب الرئيس السوري. وبدأت العملية العسكرية الروسية في البلاد في سبتمبر/أيلول عام 2015.

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