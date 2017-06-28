المشهد اليمني الأول/

فی أحدث تسريبات الجديدة التي تخص فضائح الامارات، كشف موقع ويكيليكس عن تفاصيل حوار دار في يناير/كانون الثاني 2003، قبيل الغزو الأمريكي للعراق، بين محمد بن زايد، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة حينها، والدبلوماسي الأمريكي “ريتشارد هاس“.

وبحسب الوثيقة السرية المسربة فان لقاء ضم ايضاً يوسف العتيبة، والذي لمع اسمه لاحقاً كسفير نشيط لمحمد بن زايد في واشنطن، وانعقد لقاء ريتشارد هاس بمحمد بن زايد قبل شهرين تماماً من الغزو الأمريكي للعراق، في هذا اللقاء، نقل محمد بن زايد للدبلوماسي الأمريكي معلومات عن وضع العراق، وعن الشائعات التي تدور في بغداد، وعن كيفية احتواء الرأي العام العربي، منوهاً إلى أن الولايات المتحدة عليها أن تضغط على قطر من أجل كبح جماح تغطية الجزيرة.

وبحسب الموقع فان بن زايد نصح الأمريكيين بألا يصطحبوا أي صحفيين في موجة الهجوم الأولى كي لا تثير مشاهد الضحايا المدنيين ردود أفعال عربية غاضبة، لم ينصح بن زايد هنا بتجنب قصف المدنيين، لكنه نصح بألا يظهر ذلك أمام الناس.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات