المشهد اليمني الأول/

لقي جندي سعودي مصرعه، اليوم الأربعاء، قنصا على يد أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في قطاع نجران، فيما تم استهداف تجمعات للجيش السعودي بقصف مدفعي في عدد من المواقع بذات القطاع.

وأفاد مصدر عسكري، أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية نفذت عملية قنص في موقع المخروق ما أسفر عن مصرع جندي سعودي على الفور.

فيما استهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي في مواقع ذو رعين ومستحدث السديس والمخروق الكبير وموقع غرب المخروق.

وبالتزامن مع ذلك، شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أربع غارات على موقع الشرفة العسكري.

وكانت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية قد استهدفت أمس الثلاثاء تجمعا لمرتزقة الجيش السعودي شرق مباني صلة في ذات القطاع.

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