الرئيسية الأخبار المحلية شاهد تدمير طقم سعودي محمل بالمرتزقة في موقع الشبكة بصاروخ موجه نجران الأخبار المحلية شاهد تدمير طقم سعودي محمل بالمرتزقة في موقع الشبكة بصاروخ موجه نجران 29/06/2017 468 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد تدمير آلية عسكرية للجيش السعودي في مركز عوجبة السعودي جيزان ما خفي من قضية السجون الإماراتية في الجنوب سجون سرية تخفيها الإمارات جنوب اليمن.. ومطالبات دولية بالتحقيق في إنتهاك الإمارات حقوق الأسرى والمعتقلين لجنة شؤون الأسرى تعلن عن تحرير 14 أسير من أسرى الجيش واللجان الشعبية في مأرب مصرع 3 من مرتزقة الجيش السعودي واستهداف تجمعات لهم في ميدي المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات