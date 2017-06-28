المشهد اليمني الأول/

أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليوم الأربعاء، عن تحرير 14 أسيرا من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عمليات تبادل مع بعض الجماعات المسلحة في مأرب.

وأفاد مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية لشئون الأسرى، أن اللجنة قامت بإجراء عمليات تبادل فردية مع بعض الجماعات المسلحة في مأرب خلال الأيام الماضية علی الرغم من عرقلة دول العدوان للكثير من عمليات التبادل في شهر رمضان وما قبله.

وأكد المصدر أن عمليات التبادل تكت على مراحل وشملت 14 من أسری الجيش واللجان الشعبية كانوا محتجزين لدى الجماعات المسلحة في محافظة مأرب.

أسماء الأسرى المحررين:

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