المشهد اليمني الأول/

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاربعاء، أن بلاده سترد بشكل “مناسب ومكافئ” على “الاستفزازات الأمريكية” ضد الجيش السوري.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل، إن “موسكو سترد بشكل مناسب ومكافئ على الاستفزازات الأمريكية الممكنة ضد الجيش السوري”.

واعتبر لافروف تصريحات الولايات المتحدة حول أنه لا يمكن الكشف عن سرية معلومات حول الهجمات الكيميائية في سوريا بأنها “غير هامة”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد حذرت، في وقت سابق اليوم الاربعاء، الولايات المتحدة من أي تصرف عسكري “خاطئ أحادي الجانب” ضد سوريا.

واتهم البيت الأبيض، الثلاثاء 27 حزيران 2017، في مزاعم جديدة، الحكومة السورية بالتخطيط لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية.

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