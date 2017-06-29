الرئيسية الأخبار المحلية شاهد تدمير آلية عسكرية للجيش السعودي في مركز عوجبة السعودي جيزان الأخبار المحلية شاهد تدمير آلية عسكرية للجيش السعودي في مركز عوجبة السعودي جيزان 29/06/2017 431 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد تدمير طقم سعودي محمل بالمرتزقة في موقع الشبكة بصاروخ موجه نجران ما خفي من قضية السجون الإماراتية في الجنوب سجون سرية تخفيها الإمارات جنوب اليمن.. ومطالبات دولية بالتحقيق في إنتهاك الإمارات حقوق الأسرى والمعتقلين لجنة شؤون الأسرى تعلن عن تحرير 14 أسير من أسرى الجيش واللجان الشعبية في مأرب مصرع 3 من مرتزقة الجيش السعودي واستهداف تجمعات لهم في ميدي المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات